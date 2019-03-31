أردوغان يقول الحزب الحاكم خسر بعض المدن وسيركز على الاقتصاد

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن حزبه العدالة والتنمية خسر بعض المدن في الانتخابات البلدية التي جرت يوم الأحد وتعهد بأن تركز حكومته من الآن على تنفيذ خطط اقتصادية قوية.

وأضاف أردوغان في مؤتمر صحفي في اسطنبول أن الانتخابات القادمة ستُجرى في يونيو /حزيران عام 2023 وأن تركيا ستنفذ بعناية "برنامجا اقتصاديا قويا" دون أي مساومة بشأن قواعد السوق الحرة.

ويتجه حزب المعارضة الرئيسي في تركيا فيما يبدو للسيطرة على أنقرة في الانتخابات المحلية وهزيمة حزب أردوغان الحاكم في العاصمة للمرة الأولى منذ وصول أردوغان للحكم قبل 16 عاما.

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