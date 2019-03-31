مظاهرات في فيرونا الإيطالية احتجاجاً على مؤتمر الأسرة العالمي المثير للجدل

تظاهر الإيطاليون السبت 30 آذار/ مارس ضد المؤتمر العالمي للأسر المثير للجدل وحماية حقوق المرأة.

وتظاهرت الآلاف من النساء والجماعات الحقوقية في شوارع فيرونا، ضد مؤتمر محافظ ينظمه حزب الرابطة اليميني المتطرف.

وسارت بعض النساء ورقصن مرتديات قفازات مطاطية لإثبات أن نساء المدينة لسن ربات بيوت بل ركائز في المجتمع.

ويرى البعض أن المؤتمر لا يعرض حقوق المرأة للخطر فحسب، بل يهدد حقوق مجتمع المثليين، حيث يعارض الإجهاض والطلاق وزواج المثليين.