العاهل السعودي يغادر قمة تونس ويشيد بنتائجها الإيجابية

غادر الملك سلمان بن عبد العزيز، اجتماع القمة العربية في تونس اليوم، قبل انتهاء الجلسة الافتتاحية، بحسب مراسلة يورونيوز.

مغادرة الملك سلمان جاءت بعد الاستماع إلى كلمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وقبل إلقاء مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني لكلمتها.

وبعث العاهل السعودي برسالة شكر للرئيس التونسي إثر مغادرته القمة العربية.

وأشاد الملك سلمان بنتائج قمة تونس قائلا "ولا يفوتني أن أشيد بالنتائج الإيجابية لقمة مجلس جامعة الدول العربية في دورته الثلاثين، التي كان لفخامتكم دور بارز في إنجاحها."

وفي كلمته أكد الملك سلمان بن عبد العزيز رفض بلاده "القاطع" لاعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان التي احتلتها من سوريا في حرب عام 1948.

وقال العاهل السعودي في كلمته في افتتاح القمة العربية التي بدأت أعمالها يوم الأحد في تونس "نجدد التأكيد على رفضنا القاطع لأي إجراءات من شأنها المساس بالسيادة السورية على الجولان".

يذكر أن رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد ودع الملك سلمان بالمطار الرئاسي في العاصمة التونسية متوجها إلى السعودية.

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