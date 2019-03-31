شاهد: اللوفر يحتفل بالذكرى الثلاثين لهرمه الزجاجي بإغراقه عبر لعبة خداع بصري

في مشهد خداع بصري، أكمل الفنان الفرنسي جيه آر صورة مجمعة يوم الجمعة 29 آذار/ مارس توهم بغرق هرم متحف اللوفر الشهير في فجوة واسعة.

هذا التجهيز الفني هو بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية الثلاثين للهيكل الزجاجي.

عند النظر إليه من الأعلى، فإن الصورة الأرضية المؤقتة المصنوعة من شرائط الورق تمنح عمقاً إضافياً للهيكل يصل إلى 21 مترًا. هذه هي المرة الثانية التي يقوم فيها جيه آر بعمل فني موضوعه المتحف الأكثر زيارة في باريس، حيث قام بإخفائه عام 2016 بخدعة صور بالأبيض والأسود.

إلا أن الحضور في افتتاح يوم الجمعة اشتكوا من أنهم لا يستطيعون رؤية أي وهم بصري على الإطلاق من مستوى الأرض.

حتى أن البعض اتهم الحدث الفني بالنخبوية، قائلين إنهم يشعرون بخيبة أمل لأن الطريقة الوحيدة لرؤية هذا التجهيز الفني والإحساس بالخدعة هي الحصول على تصريح مرور خاص لكبار الشخصيات لمشاهدته من الشرفة.

ودافع اللوفر عن الاختيار بقوله إن العرض الجوي للعمل سيتم عرضه على الجمهور من خلال شاشتي بلازما في الفناء.

واحتفل مسؤولون، بمن فيهم وزير الثقافة الفرنسي فرانك ريستر، بهذه المناسبة في مؤتمر أقيم داخل المتحف مساء الجمعة.

ولطالما كان هرم اللوفر، الذي صممه المهندس المعماري الصيني الأمريكي آي. إم. بي ، وتم افتتاحه في 29 مارس 1989، مثيراً للجدل والشكاوى.

فقد تم انتقاد الصرح الحديث الذي لا يتناسب مع قصر الكلاسيكي الباريسي الأشهر.

كما تم اتهام مصممه بأنه غير فرنسي بما فيه الكفاية من قبل بعض وسائل الإعلام.

ولكن مع مرور الوقت، استطاع المزيج الغريب أن يتغلب على منتقديه ويكسب قلوب السياح والزوار.

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