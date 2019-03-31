البابا يلتقي بالجالية الكاثوليكية في المغرب

تستمر الزيارة البابوية إلى المغرب لليوم، الأحد، حيث من المقرر أن يزور الحبر الأعظم الجالية الكاثوليكية في المملكة، وأن يقوم بإحياء قدّاس لأكثر من 10.000 شخص بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

ويعيش في المغرب نحو 30 ألف كاثوليكي تقريباً، في ظل تراجع حاد عرفته أعداد الجالية، مقارنة بالفترة التي سبقت الاستقلال في العام 1956.

وتقول وكالة الصحافة الفرنسية إنه كان هناك في المغرب نحو 200 كنيسة في عصر الاستعمار، بينما لم يبقَ إلا 44 كنيسة اليوم، وتضيف أن من بين الثلاثين ألف كاثوليكي ثمة بعض آلاف المغربيين من الذين اعتنقوا المسيحية.

ويشكل الكاثوليك، ومعظمهم مغتربون أوروبيون لا سيما من فرنسا، ومهاجرون من أفريقيا جنوبي الصحراء الكبرى، أقل من واحد بالمئة من سكان المملكة البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة.

وسوف يشارك نحو نصف الكاثوليك في البلاد البالغ عددهم قرابة 23 ألف شخص في قداس في استاد يوم الأحد.

وكان البابا فرنسيس قد ألقى كلمة مع العاهل المغربي، محمد السادس، يوم أمس السبت، أكدّ فيه على أن "حرية الوعي والحرية الدينية... لا يمكن فصلهما عن الكرامة الإنسانية".

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