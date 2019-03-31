رئيس أوكرانيا يقول إن الانتخابات كانت حرة واستوفت المعايير الدولية

قال الرئيس الأوكراني بترو بوروشينكو إن الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة التي جرت يوم الأحد كانت حرة واستوفت المعايير الدولية.

وأدلى بوروشينكو بهذه التصريحات بعد فترة وجيزة من انتهاء التصويت وبعد أن أظهرت استطلاعات أولية لآراء الناخبين بعد الإدلاء بأصواتهم احتلال بوروشينكو المركز الثاني بحصوله على 17.8 في المئة من الأصوات خلف الممثل الكوميدي فولوديمير زيلينسكي والذي حصل على 30.4 في المئة.

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