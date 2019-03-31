الملك سلمان: نجدد رفضنا القاطع لاعتراف أميركا بسيادة إسرائيل على الجولان

أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز رفض بلاده "القاطع" لاعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان التي احتلتها من سوريا في حرب عام 1948.

وقال العاهل السعودي في كلمته في افتتاح القمة العربية التي بدأت أعمالها اليوم الأحد في تونس "نجدد التأكيد على رفضنا القاطع لأي إجراءات من شأنها المساس بالسيادة السورية على الجولان".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع إعلانا الأسبوع الماضي يعترف بأن الجولان إسرائيلية، وذلك بعد أقل من أربعة أشهر من اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل.

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