تميم بن حمد يغادر القمة العربية في تونس فجأة

غادر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بشكل مفاجئ الجلسة الافتتاحية للقمة العربية، بمجرد انتهاء الرئيس التونسي باجي قائد السبسي كلمته، بحسب مراسلة يورونيوز.

وخلال إلقاء الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط كلمته، غادر أمير قطر قاعة الاجتماعات بشكل مفاجئ، دون أن يلقي كلمته، متوجها إلى المطار.

وتعد هذه القمة الأولى التي تجمع أمير قطر بالملك سلمان منذ أعلنت السعودية ودول عربية حليفة لها مقاطعة الدوحة.

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وفي كلمته شكر أبو الغيط المملكة العربية السعودية، وتناول فيها الميليشيات المسلحة التي تسببت بخراب دول عربية، وقال إن تدخلات إيران وتركيا في شؤون عدد من الدول العربية فاقمت الأزمات فيها وأبعدتها عن الحل.

وكان الرئيس التونسي السبسي قد أكد في كلمته على ضرورة إقامة دولة فلسطينية، لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.