شاهد: مهاجرون أطفال يرقصون ترحيبا بالبابا في مركز إنساني مغربي

على هامش زيارة يقوم بها إلى المغرب، زار الحبر الأعظم، البابا فرنسيس، مركزاً لمنظمة الإغاثة الكاثوليكية، كاريتاس، يأوي مهاجرين، في الرباط، يوم أمس، السبت، حيث أدى أطفالٌ رقصة تقليدية بحضوره وتصوّروا معه.

وقال البابا متوجهاً للحضور، ومن ضمنه مجموعة من المهاجرين الذين وصلوا إلى المملكة بحثاً حماية لهم، إنهم "في صلب قلب الكنيسة، لا في الهامش"، وإنهم "يستحقون أن يتم الترحيب بهم ومساعدتهم في الاندماج في بيتهم الجديد".

وأضاف البابا "لا نريد أن تكون اللامبالاة أو أن يكون الصمت إجابتنا (على أزمة الهجرة).. لا أحد يمكنه أن يبقى غير مبالٍ في وضع مؤلم مثل هذا".

وأصبحت المغرب منذ العام الفائت الوجهة الأولى للمهاجرين القادمين من جنوب الصحراء الكبرى، والذين يهدفون إلى الوصل إلى الدول الأوروبية عبر إسبانيا.