وكالة الأنباء الجزائرية: بوتفليقة سيستقيل قبل 28 نيسان - أبريل الجاري

قالت وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم، الإثنين، إن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة سيقدم استقالته قبل نهاية عهدته الانتخابية في 28 نيسان - أبريل الحالي.

وأضافت الوكالة نقلاً عن بيان صدر عن رئاسة الجمهورية الجزائرية "أن الرئيس سيتولى قبل ذلك إصدار قرارات هامة لضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية".

وأضاف البيان "بعد تعيينه للحكومة الجديدة، يوم 31 مارس 2019، سيتولى فخامة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، إصدار قرارات هامة طبقاً للأحكام الدستورية قصدَ ضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية التي ستنطلق اعتباراً من التاريخ الذي سيقرر فيه استقالته".

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