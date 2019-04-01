مقتل رئيسة شركة طيران روسية في تحطم طائرة كانت على متنها بألمانيا

أعلنت شركة طيران "إس 7 الروسية" إن ناتاليا فيليفا رئيسة ثاني أكبر شركة طيران في روسيا والمشاركة في ملكيتها لقيت حتفها يوم أمس الأحد 31 آذار/مارس، عندما تحطمت طائرة خاصة كانت تقلها لدى هبوطها في مطار ايغلسباتش، قرب مدينة فرانكفورت الألمانية.

وقالت الشركة وهي تعد ثاني أكبر شركات الطيران في روسيا بعد إيروفلوت، في بيان لها إن السلطات الروسية والدولية ستجري تحقيقا بشأن تحطم طائرة "إيبك-إل.تي"، وإنه لم تتوافر بعد معلومات بشأن سبب الحادث.

هذا وأعلن متحدث باسم الشرطة في ولاية هيسه بوسط ألمانيا ان طائرة ذات ستة مقاعد كانت تقل راكبين وطيارا قادمة من فرنسا تحطمت قرب ايغلسباتش واشتعلت النار فيها بعد ذلك، ولم ترد معلومات بعد عن الشخصين الآخرين اللذين كانا بالطائرة.

وذكرت بيانات لموقع فلايت رادار 24 لتتبع حركة الطيران، إن الطائرة الخاصة كانت قادمة من كان بفرنسا واختفت من على شاشات الرادار في الساعة 1322 بتوقيت غرينتش.

وفيليفا البالغة من العمر 55 عاما هي المالكة الرئيسة لأسهم شركة "إس 7 " كما أنها واحدة من أغنى النساء في روسيا حيث قدرت فوربيس ثروتها بنحو 600 مليون دولار.

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