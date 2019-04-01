فرز الأصوات يؤكد تقدم الممثل الكوميدي زيلينسكي في الانتخابات الأوكرانية

تصدر الممثل الكوميدي فولوديمير زيلينسكي الذي يفتقر إلى الخبرة السياسية نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا التي جرت يوم الأحد بعدما طرح نفسه كوجه جديد أمام الناخبين الذين ضاقوا ذرعا بالفساد المتفشي في بلد يقع على خط المواجهة بين الغرب وروسيا.

وبعد فرز أكثر من نصف الأصوات صباح الاثنين، حقق زيلينسكي، البالغ من العمر 41 عاما ويلعب دور رئيس في مسلسل تلفزيوني شهير، تقدما مريحا على الرئيس الحالي بترو بوروشينكو في الانتخابات التي وصفتها مفوضية الانتخابات الوطنية بأنها كانت حرة ونزيهة إلى حد كبير.

وتقلصت قائمة المرشحين الكبيرة من 39 مرشحا إلى اثنين فقط. وسيتنافس زيلينسكي وبوروشينكو وحدهما في جولة الإعادة التي تجري يوم 21 نيسان/أبريل.

ويتعين على الوافد الجديد زيلينسكي إقناع الناخبين بأنه مستعد لقيادة دولة في حالة حرب منذ أن أطاحت احتجاجات في عام 2014 بحكومة مؤيدة للكرملين وضم روسيا لشبه جزيرة القرم.

وقد تعرض لانتقادات لكونه غير معروف ويفتقر للخبرة السياسية. ولم يطرح في خطاب ألقاه يوم الأحد مزيدا من التفاصيل حول ما سيفعله إذا فاز بالمنصب في الجولة الثانية.

ويواجه كل من زيلينسكي وبوروشينكو الغرب بقوة، كما لا يريد أي منهما إعادة أوكرانيا إلى فلك روسيا. لكن المستثمرين يحرصون أيضا على معرفة ما إذا كان الرئيس المقبل سيجري الإصلاحات المطلوبة للحفاظ على استمرار البلاد ضمن برنامج إنقاذ يقدمه صندوق النقد الدولي ويدعم أوكرانيا خلال الحرب والركود الحاد وتراجع العملة.

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وقالت مفوضية الانتخابات المركزية إنه مع فرز 50.4 في المئة من الأصوات بحلول الساعة 09:00 (06:00 بتوقيت جرينتش) يوم الاثنين، حصل زيلينسكي على 30.2 في المئة من الأصوات.

وتمثل النتيجة تحديا قويا للسياسي المخضرم بوروشينكو الذي حصل على 16.6 في المئة من الأصوات وكذلك رئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشينكو التي احتلت المرتبة الثالثة بنسبة 13.1 في المئة.