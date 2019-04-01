مزاعم حول استعانة نتنياهو بحسابات وهمية على تويتر للفوز بالانتخابات

قال باحثان إسرائيليان إنهما اكتشفا شبكة تضم مئات الحسابات المزيفة التي تروج لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وتهاجم منافسيه السياسيين على موقع تويتر قبل أسبوع من الانتخابات.

وأفاد التقرير الذي صدر يوم الاثنين في إطار مشروع لتخليص شبكات التواصل الاجتماعي من الممارسات المضللة، بأنه لم يتم العثور على صلة بين هذه الشبكات وبين نتنياهو أو حزب الـ ليكود اليميني الذي ينتمي له.

وأظهرت استطلاعات رأي أن نتنياهو ومنافسه الرئيسي بيني غانتس مرشح تيار الوسط، يتنافسان بضراوة قبيل الانتخابات المقررة يوم التاسع من نيسان (أبريل) الجاري.

وقال الباحثان ناعوم روتيم ويوفال آدم إن أسماء وهمية استخدمت في أكثر من 150 حساباً على الشبكة، وإن مئات الحسابات الأخرى قد تكون وهمية كذلك.

وقال الباحثان إن بشراً وليس أجهزة مبرمجة وراء المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، وذكرا اسم أحد من يزعمون أنهم قاموا بذلك، لكنه أنكر عبر محاميه المشاركة في أي شبكة دعاية منظمة لنتنياهو.

وقال التقرير "يظهر تحليل الخبراء أن الشبكة وصلت إلى أكثر من 2.5 مليون إسرائيلي"، وقدر التقرير عدد التغريدات على تويتر منذ بدء الحملة الانتخابية بأكثر من 130 ألفاً.

ويبلغ عدد سكان إسرائيل حسب هيئة الاحصاء المركزية نحو 8.97 مليون نسمة. منهم 6.6 ملايين من اليهود يهود و1.9 مليون من العرب عرب والباقون من أصول مختلفة.

Reuters بيني غانتس يتحدث أمام إيباك

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في رده على هذه المزاعم، نفى حزب ليكود استخدام أي حسابات وهمية، وقال إن نتنياهو سيدلي ببيان عن هذا التقرير في وقت لاحق.

وذكر الحزب في تسجيل مصور يرفض فيه نتائج التقرير أن 985408 إسرائيليين صوتوا لصالح نتنياهو في الانتخابات السابقة عام 2015.

وذكر التقرير أن إحدى موجات التغريدات الوهمية جاءت بعد أن أعلن المدعي العام الإسرائيلي في شهر شباط (فبراير)، اعتزامه توجيه اتهامات بالفساد لنتنياهو. فيما ينفي رئيس الوزراء ذلك.

وأضاف التقرير إن موجة أخرى جاءت بعد أن بدأ حزب الأزرق والأبيض الذي ينتمي له غانتس حملته الانتخابية.

من جهته قال غانتس في مؤتمر صحفي بعد صدور نتائج التقرير "توجد شبكة كاملة، تتلقى الكثير من الأموال لسرقة الانتخابات"، ورأى أن "هذا الأمر يتطلب تحقيقاً".