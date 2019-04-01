ميغان ماركل تخالف تقليدا ملكيا عمره 4 عقود

قالت صحيفة (ذا صن) إن ميغان ماركل، زوجة الأمير البريطاني هاري، ستخالف تقليدا متبعا منذ أربعة عقود إذ أنها ستستبعد مستشفى شهد وصول الكثير من المواليد الملكيين، من بينهم زوجها، من الخيارات للأماكن التي ستلد فيها.

وينتظر هاري وميغان، اللذان تزوجا العام الماضي، أول مولود لهما هذا الربيع.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصدر لم تسمه أن الممثلة السابقة اختارت أن تستبعد الولادة في جناح ليندو في مستشفى سانت ماري بغرب لندن، وهو المكان الذي تفضله العائلة المالكة البريطانية منذ 1977.

ووضعت الأميرة الراحلة ديانا هاري في تلك المستشفى عام 1984 كما وضعت فيه كيت زوجة شقيق هاري الأكبر وليام أطفالهما الثلاثة جورج وتشارلوت ولويس.

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وأضافت الصحيفة أن ميغان (37 عاما) اختارت أن تلد في مستشفى أقرب لمقر إقامتهما الجديد في وندسور.

ونقلت الصحيفة عن المصدر قوله "الطفل لن يولد في ليندو... قررت هي وهاري أنهما يفضلان السماح لميغان بالتعافي في مكان أكثر خصوصية بدلا من اختيار مكان في شهرة ليندو".

ولم يتسن الحصول على تعليق على تقرير الصحيفة من قصر كينزنغتون.

وسيحل المولود الجديد سابعا في ترتيب ولاية العرش البريطاني إلا أنه من المتوقع أن تحتل أنباء قدومه العناوين الرئيسية للأخبار في جميع أنحاء العالم.

ولطالما كان هناك افتتان بالعائلة المالكة البريطانية لا سيما في الولايات المتحدة وعادة ما يحظى أعضاؤها الشباب مثل هاري وأخوه الأكبر وليام مع زوجتيهما باستقبال حار من حشود كبيرة تحتفي بهم مثل نجوم السينما.