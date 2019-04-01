السعودية لا تعتزم السماح لطائرات بوينغ 737 ماكس بالطيران في مجالها الجوي

قال وزير النقل السعودي نبيل العامودي اليوم الاثنين إن السعودية لا تعتزم السماح لطائرات بوينج 737 ماكس بالطيران في مجالها الجوي قريبا، وذلك في وقت تعيد فيه شركة طيران أديل الحكومية النظر في طلبية لشراء هذه الطائرات.

وتم منع تحليق الطائرات الأكثر مبيعا في بوينج في مختلف أنحاء العالم الشهر الماضي بعد سقوط طائرتين من نفس الطراز في غضون خمسة أشهر. ووقع الحادث الأول في إندونيسيا في أكتوبر تشرين الأول والثاني في إثيوبيا يوم العاشر من مارس آذار.

وقال العامودي للصحفيين في مؤتمر خاص بالطيران في الرياض "طائرات بوينج 737 ماكس لا تحلق في المملكة حاليا ولا توجد خطط للسماح لها بالعودة في المستقبل القريب".

إقرأ المزيد على يورونيوز:

بوينغ أمام القضاء الأمريكي بسبب تحطم الطائرة الإثيوبية

ترجيح نشر تقرير مبدئي عن كارثة الطائرة الإثيوبية هذا الأسبوع

قائد الطائرة الإثيوبية المنكوبة لم يتدرب على جهاز محاكاة بوينغ 737 ماكس

وقالت شركة أديل للطيران منخفض التكلفة إنها تنتظر انتهاء التحقيقات في حادثي التحطم قبل اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستمضي قدما في طلبية لشراء 30 طائرة من هذا الطراز.

ووفقا لشركة بوينج، تبلغ قيمة الصفقة 5.9 مليار دولار وفقا للأسعار المعلنة وتشمل خيارات لشراء 20 طائرة أخرى من نفس الطراز.

وانصب التركيز على نظام يُعتقد أنه أجبر أنف الطائرة أكثر من مرة على الهبوط في أحد الحادثين على الأقل. ويدفع النظام أنف الطائرة إلى الأسفل إذا كان يعتقد أنها تصعد بزاوية شديدة الانحدار.

وقالت بوينج الأسبوع الماضي إنها حدثت برمجيات الطائرة 737 ماكس لمنع البيانات الخاطئة من تفعيل هذا النظام.

وقال العامودي إن السعودية ستتبع خطى صناعة الطيران العالمية فيما يتعلق بأي إعادة تراخيص لطائرات ماك