أخبار يورونيوز أصبحت متوفرة في رسائل نصية عبر تطبيق واتسآب... اشترك

أصبح الآن في متناول متابعي قناة وموقع يورونيوز تلقي الأخبار على هواتفهم المحمولة بكل سهولة ويسر بعد أن انطلقت خدمة يورونيوز للرسائل النصية الإخبارية اليومية على تطبيق واتساب وفيسبوك ماسنجر تلبية لطلب العديد من متابعي الموقع.

جميع الأخبار العالمية ستصلك أينما كنت على جوالك بكل سهولة ودون إعادة الاشتراك بشكل يومي.

مقابلات حصرية وتصريحات سياسية وأفضل المقاطع المصورة ستوفرها لك الخدمة عن طريق التواصل برسالتين صباحية ومسائية.

كيفية الاشتراك؟

إذا كنت ترغب في الاشتراك في النشرة الإخبارية اليومية، فأنت بحاجة إلى:

1. التوجه إلى النافذة (أدناه) اضغط على شعار واتسآب.

حين تظهر هذه الرسالة، أوافق على تلقي رسائل على تطبيق واتسآب وتسجيل بياناتي الشخصية، قم باختيار الموافقة.

3. فور الموافقة سيظهر رقم خدمة واتسآب الخاصة بيورونيوز عربي، والآن احفظ الرقم ضمن ذاكرة أرقام هاتفك.

3. عقب حفظ الرقم، إرسل كلمة "ابدأ" للرقم نفسه لتفعيل الخدمة.

طريقة بسيطة أليس كذلك؟

نشرتان إخباريتان

ستقوم خدمة الرسائل الإخبارية ليورونيوز عربي بإرسال نشرتين إخباريتين لا تتجاوز الواحدة منهما عشرة أخبار، وهي أهم الأخبار خلال اليوم نفسه.

سيتم إعداد النشرة الإخبارية بواسطة صحافيي الفريق العربي في يورونيوز. لن تحتوي النشرة على أي صور منفرة أو مقاطع عنيفة، طبقا لسياسة يورونيوز المتعارف عليها.

ماذا لو أردت إيقاف الخدمة؟

إذا أردت إلغاء اشتراكك لأي سبب ما، يمكنك إيقاف الخدمة في أي وقت عبر إلغاء الاشتراك عن طريق إرسال كلمة "توقف" للرقم نفسه.

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