البابا فرنسيس يعلق على إطلاق لقب "الرب" على ليونيل ميسي

يطلق عشاق نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي عليه لقب (ديوس) التي تعني "الرب" باللغة الإسبانية لكن بابا الفاتيكان له رأي آخر.

ففي مقابلة مع قناة لاسيكستا التلفزيونية الإسبانية يوم الأحد أشاد البابا فرنسيس باللاعب القادم من بلده الأرجنتين لكنه قال إنه لا يجوز وصفه بالرب.

وقال البابا "يعد هذا من الناحية النظرية تدنيسا للمقدسات، لا يجوز أن تفعلوا هذا".

وتابع "قد يصفه الناس بالرب بمعنى ‘نعبدك‘ لكن الرب وحده هو الجدير بالعبادة".

وأضاف "عندما تقول ‘إنه (ميسي) رب الكرة في الملعب‘ فهذه طريقة شائعة للتعبير عن نفسك، ومشاهدة ميسي يلعب أمر رائع لكنه ليس الرب".

ويشتهر البابا فرنسيس بحبه لكرة القدم كما أنه عضو في نادي سان لورينزو بمدينة بوينس آيرس.

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وسجل ميسي هدفين ومنح برشلونة الفوز على إسبانيول في لقاء قمة كتالونيا يوم السبت ليقترب فريقه بذلك خطوة أخرى من لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.