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الولايات المتحدة الأمريكية

موقع إلكتروني: ميك جاغر يخضع لجراحة في القلب هذا الأسبوع

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بقلم:  Euronews  مع رويترز
ميك جاغر
ميك جاغر -
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رويترز
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قال موقع درادج ريبورت الإلكتروني الأمريكي يوم الاثنين نقلا عن مصادر لم يحددها إن ميك جاجر المغني الرئيسي في فرقة رولينج ستونز لموسيقى الروك سيخضع لجراحة لتغيير صمام في القلب هذا الأسبوع في نيويورك ومن المتوقع أن يتعافى بالكامل.

كانت فرقة الروك الشهيرة قالت يوم السبت إنها أرجأت جولة لها في الولايات المتحدة وكندا لإتاحة الوقت أمام جاجر لتلقي العلاج الطبي.

وذكر موقع درادج ريبورت أن المغني البالغ من العمر 75 عاما سيعود للوقوف على خشبة المسرح بحلول فصل الصيف.

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