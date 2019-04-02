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وزارة الدفاع الجزائرية تكذب بيانا متداولا يفيد بإقالة قائد الجيش

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بقلم:  Euronews 
بوتفليقة مع قائد الجيش الجزائري الفريق قايد صالح
بوتفليقة مع قائد الجيش الجزائري الفريق قايد صالح -
حقوق النشر
REUTERS/Ramzi Boudina
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في ضوء الأحداث والمستجدات السريعة التي تعيشها الجزائر، نجح بيان، يبدو حتى الساعة أنه مزوّر، بالانتشار مثل النار في الهشيم على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، ما تسبب بكثير من البلبلة في البلاد.

ومنذ أمس، الأحد، انتشر بيان يزعم بأن الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، "قرر عزل قائد الجيش الفريق قايد صالح، متهماً إياه بالتدخل في الشأن السياسي للبلاد وبانتهاك قوانين الجمهورية".

ويظهر في البيان ما زُعم أنه توقيع المستشار الرئاسي، محمد علي بوغازي.

سريعاً، نفى المستشار صباح اليوم صحّة الأخبار. وفي تصريح أدلى به لقناة "النهار" الجزائرية تبرأ بوغازي من أي مسؤولية على البيان ووصفه بالمزور.

وزارة الدفاع الجزائرية بدورها علّقت على البيان ووصفته بـ"الأخبار الكاذبة والمضللة" وحذرت من مشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت الوزارة في صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إن "الخبر الذي ينتشر حالياً حول إقالة الفريق أحمد قايد صالح وتعويضه باللواء سعيد باي لا أساس له من الصحة".

بيان مزور متداول على منصات شبكات التواصل الإجتماعي لا أساس له من الصحة إحذروا المشاركة ....................وشكرا

Publiée par ‎Algerian Ministry of Defence وزارة الدفاع الوطني الجزائرية‎ sur Mardi 2 avril 2019