بيان منسوب لبوتفليقة يفيد بإقالة قائد الجيش ويستدعي نفيا رسميا من مستشار الرئيس

بيان موقع من مستشار بوتفليقة يفيد بإقالة قائد الجيش ويثير البلبلة ويستدعي نفيا رسميا من مستشار الرئيس.

أفاد بيان للرئاسة الجزائرية حصلت يورونيوز على نسخة منه بأن الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة قد أنهى مهام قائد الجيش الفريق قايد صالح متهما إياه بالتدخل في الشأن السياسي للبلاد وبانتهاك قوانين الجمهورية. وقال البيان الذي يحمل توقيع المستشار الرئاسي محمد علي بوغازي إن المئات من الحرس الجمهوري تقوم بمحاصرة مقر الرئاسة والإقامات الحكومية والتلفزيون الرسمي ووصف المصدر هذا التحرك بالانقلاب على المؤسسات الشرعية وأعلنت عن إحالة الفريق قايد صالح إلى التحقيق العسكري المستعجل.

وقد أثار البيان دهشة وصدمة كبيرتين ما أدى إلى صدور نفي رسمي من المستشار بوغازي الذي أدلى بتصريح لقناة النهار الجزائرية الخاصة يتبرأ فيه من أية مسؤولية عن البيان ويصفه بالمزور.