توضيح من "يورونيوز" حول "خبر إقالة قائد الجيش الجزائري" الذي نفته وزارة الدفاع

في خبر عاجل أوردته "يورونيوز" صباح اليوم عن إقالة قائد الجيش الجزائري، الفريق قايد صالح، يهمنا إيضاح بعض التفاصيل، إيماناً منا بحق القارئ بالوصول إلى معلومة صحيحة.

قامت "يورونيوز" بنشر خبر إقالة صالح - الذي تبين سريعاً أنه غير صحيح – وذلك بناء على برقية عاجلة أرسلتها لنا مراسلتنا في الجزائر. وإيماناً منا بحق القارئ بالوصول إلى أخبار ذات مصداقية ودقة، وبحق مراسلتنا بتوضيح ما جرى، ننشر التوضيح التالي عن لسانها:

"حصلتُ على البيان (الذي يفيد بإقالة رئيس الأركان) من مصدر مقرب من صنع القرار، وتحققت منه عبر الاتصال بمصدر ثانٍ. وعليه أرسلت الخبر لـ "يورونيوز". بعد ذلك تلقت المراسلة اتصالا هاتفيا من مصدر ثالث على صلة، طلب نفى صحة البيان وطلب نشر تكذيب، وهذا ما قامت به "يورونيوز".