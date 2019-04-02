إيران: أوامر بإخلاء 70 قرية من إقليم خوزستان الغني بالنفط بسبب خطر الفيضانات

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية، أن السلطات طالبت اليوم الثلاثاء 2 نيسان/أبريل بإخلاء 70 قرية في إقليم خوزستان الغني بالنفط جنوب غرب البلاد بسبب خطر الفيضانات، ونسب المصدر إلى حاكم منطقة شوش قوله إن القرى تقع بالقرب من نهري دز وكرخه.

وقال وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، إن الفيضانات أودت بحياة 45 شخصا خلال الأسبوعين الماضيين في شمال وجنوب إيران.

وأعلنت إيران في وقت سابق حالة الطوارئ في الأقاليم الجنوبية التي تهددها الفيضانات والتي بلغ عددها 21 إقليما من أصل 31 إقليما، منذ أن بدأت الأمطار تهطل بغزارة على البلاد في 19 مارس/ آذار، وتم إجلاء سكان عشرات القرى بالفعل.

ومن المتوقع وبحسب منظمة الأرصاد الجوية الإيرانية أن تواجه المناطق الواقعة بغرب وجنوب غرب البلاد عواصف عاتية خلال الأيام المقبلة.

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