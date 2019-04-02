رئيس مفوضية الأوروبية قلق حيال تباطؤ النمو الاقتصادي في إيطاليا

أعرب رئيس مفوضية الأوروبية جان كلود يونكر عن قلقه حيال تباطؤ نمو الاقتصاد الإيطالي، حاثّا حكومة البلاد على اتخاذ إجراءات من شأنها تسريع عجلة نمو الاقتصاد الوطني.

وقال يونكر خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي اليوم الثلاثاء في العاصمة روما: :"أشعر بالقلق بعض الشيء لرؤية الاقتصاد الإيطالي وهو مستمر في التدهور، وأتمنى قيام السلطات الإيطالية ببذل جهود إضافية لتعزيز نمو الاقتصاد".

ولفت المسؤول الأوروبي إلى أن إيطاليا لديها مجال تحرك محدودة بشأن زيادة الموازنة بالنظر إلى وجود ارتفاع شاهق في معدلات الدين العام "لكننا سنبقى على تواصل لنرى كيف يمكننا التعامل مع الأمر"، على حد قول يونكر.

والجدير بالذكر أن الدين العام في إيطاليا بلغ أكثر من 130 بالمائة من إجمالى الناتج المحلي، ويعد الأعلى اليونان، أي اكثر من ألفي مليار يورو. وقد اتخذت الحكومة برئاسة كونتي إجراءات من بينها الحد من الهدر واعادة النظر بما يسمى بالتقاعد الذهبي، اي التقاعد الذي يحصل عليه البعض دون تسديد المستحقات للمؤسسة الوطنية للضمان الاجتماعي.

يشار إلى أن وزير الاقتصاد الإيطالي، جيوفاني تريا، كان قال يوم الأحد الماضي: إن إيطاليا تتجه نحو أن تكون نسبة النمو صفرا للعام 2019، مشيرا إلى أن ذلك لن يدفعه إلى إدخال تعديل على الموازنة.

وقال خلال منتدى اقتصادي في مدينة فلورنسا الإيطالية، "نحن أمام تباطؤ عام للنمو في كل أوروبا وإيطاليا، وللعام 2019 نتجه نحو نسبة نمو تبلغ صفرا".

وكانت إيطاليا أُصيبتْ بحالة ركود نهاية العام الماضي بسبب تباطؤ الاقتصاد الأوروبي، والتوترات التجارية على الصعيد العالمي، وأيضا بسبب ترقب الشركات لسياسة الائتلاف الشعبوي الحاكم في روما منذ منتصف العام الماضي.

وحذّر الاتحاد الأوروبي، من خلاف جديد يلوح في الأفق مع إيطاليا بشأن موازنتها، بعد أشهر من توصل الطرفين لاتفاق أعقب مفاوضات شاقة بخصوص موازنة العام الجاري.

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