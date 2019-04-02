ماي تقول إنها ستطلب تأجيلا آخر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

ذكرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يوم الثلاثاء أنها ستطلب من الاتحاد الأوروبي تمديد فترة المفاوضات على خروج بلادها من الاتحاد وأنها ستجلس مع زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين في محاولة لكسر الجمود في البرلمان بشأن القضية.

وقالت ماي في بيان تلفزيوني من مكتبها في داونينج ستريت "لذلك سنحتاج لتمديد آخر للمادة 50.. تمديد قصير لأقصى حد ممكن وينتهي عندما نقر اتفاقا. ويتعين علينا أن نكون واضحين بشأن سبب هذا التمديد لضمان أن نغادر في الوقت المناسب وبطريقة منظمة".

وأضافت "أتحرك اليوم لكسر الجمود. أعرض الجلوس مع زعيم المعارضة لمحاولة الاتفاق على خطة سنلتزم بها لضمان أن نغادر الاتحاد الأوروبي وأن نفعل ذلك باتفاق".

إقرأ ايضاً:

كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي يحمّل بريطانيا المسؤولية عن الخروج دون اتفاق

عراة يقتحمون البرلمان البريطاني في عملية تهدف إلى "تعرية" الواقع البيئي