لأول مرة في أونتاريو الكندية ...متجر يفتح أبوابه أمام متذوقي الماريجوانا!

بدءاً من الأول من نيسان (إبريل) 2019، باتت محلات الماريجوانا متاحة أمام المتذوقين الكنديين.

وها هي أونتاريو المقاطعة الكندية الأكثر اكتظاظاً بالسكان والواقعة شرق وسط البلاد قرب الحدود الأمريكية، تفتح متاجرها أمام جمهور القنب!

ويقطن أونتاريو نحو 40% من سكان كندا، وهي ثاني أكبر مقاطعات ومناطق كندا الثلاثة عشر من حيث المساحة بعد كيبك. ومركوها تورونتو العاصمة الاقتصادية والعلمية للبلاد، كما تقع في الولاية عاصمة كندا السياسية أوتاوا.

وأصبحت كندا أول دولة صناعية تقنن القنب الترويحي في شهر تشرين أول (أكتوبر) الفائت.

وبعكس الولايات المتحدة حيث تعتبر تجارة الحشيش غير شرعية على الصعيد الفدرالي، فإن قطاع الماريجوانا الكندي، بشقيه الصناعي والتجاري، تم تأطيره في داخل النظام المصرفي.

Reuters

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متاجر الماريجوانا إذا أصبحت مفتوحة الآن أمام عشاق العشبة في أونتاريو، واصطف السكان في شوارع تورنتو مطلع الشهر، أثناء انتظارهم لمحلات القنب كي تفتح أبوابها أمامهم لأول مرة.

وسبقهم جمهور نيوفاوندلاند ولابرادور، الواقعتين أقصى شرق البلاد، في منتصف ليل الأول من شباط (فبراير) كأول مبيعات مسموح بها.

ماريجوانا عبر الإنترنت!

يمكن للمستهلكين أيضاً شراء الماريجوانا القانونية عبر الإنترنت، من حكومات المقاطعات أو تجار التجزئة المرخصين، على الرغم من أن التسليم يستغرق بضعة أيام.

تراقب بلدان أخرى في جميع أنحاء العالم، والعديد منها يوافق فقط على الماريجوانا الطبية، تقنين كندا الترفيهي، والذي يجمع بين القواعد الفيدرالية والأنظمة المحلية المختلفة.