القبض على صينية اخترقت حاجزا أمنيا في منتجع مار الاغو الخاص بترامب

كشف تقرير محكمة أمريكية أن الأمن ألقى القبض على صينية تجاوزت نقاط تفتيش أمنية، في منتجع مار الاغو الذي يملكه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فلوريدا، وبحوزتها وحدة ذاكرة عليها برمجيات "ضارة". وجاء في التقرير أن الأمن ألقى القبض على المرأة يوم السبت، لدخولها ملكية خاصة والإدلاء بمعلومات كاذبة للمسؤولين.

وجاء في الوثائق التي قدمها جهاز الخدمة السرية لمحكمة جنوب فلوريدا الجزئية، أن المرأة التي تدعى يو جينغ تشانغ، تحدثت مع أحد أفراد الخدمة السرية بعد ظهر السبت، والمسؤول عن تفتيش الزوار الراغبين في دخول النادي في المنتجع. وقدمت تشانغ جوازي سفر صينيين بهما صورتها وطلبت دخول حوض السباحة. وكشف التقرير الذي قدمه جهاز الخدمة السرية للمحكمة، أن أفراد الجهاز لم يجدوا اسمها في بادئ الأمر على قائمة دخول المنتجع.

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وسمح لها أفراد الخدمة السرية بدخول المنتجع ظنا أنها إحدى أقارب عضو في النادي، ثم شعر أحد العاملين في المنتجع بريبة بعدما عجزت المرأة عن تفسير سبب زيارتها للمنتجع، وبعد احتجازها اكتشف المحققون حيازتها أربعة هواتف محمولة وجهاز حاسب محمول، ووحدة تخزين خارجية ووحدة ذاكرة صغيرة، وكشف التحقيق المبدئي أن وحدة الذاكرة تحمل "برمجيات ضارة".

وردا على سؤال بشأن القضية قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ في إفادة دورية يوم الأربعاء في بكين، أنه ليس لديه علم بذلك الأمر"، كما لم تعلق متحدثة باسم وزارة العدل الأمريكية على الواقعة.