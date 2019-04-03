زوج البريطانية المعتقلة في إيران يطالب بالإفراج عنها في الذكرى الثالثة لسجنها

تصادف اليوم الذكرى الثالثة لاعتقال الناشطة البريطانية من أصل إيراني نازانين زاغاري رات كليف، في إيران بتهمة التجسس.

وكانت زاغاري قد اعتقلت في مطار طهران في نهاية رحلة لزيارة أسرتها، حيث حكم عليها بالسجن 5 سنوات، بينما وضعت ابنتها غابريلا في حضانة والديها.

ريتشارد راتكليف زوج زاغاري قال ليورونيوز:"تحدثت إلى نازانين صباح اليوم، وشرحت لها الخطوات التي نقوم بها بمناسبة الذكرى الثالثة لاعتقالها، وأبلغتها الرسائل التي نتلقاها من الناس تضامنا معنا".

وأضاف:"لكن في الحقيقة، فقد تم القبض عليها وزجها في السجن ظلما، يجب اطلاق سراحها".

يذكر أن زاغاري تعمل مديرة مشروع بمؤسسة تومسون رويترز الخيرية، وتقضي حكما بالسجن 5 سنوات، بعد إدانتها من قبل محكمة إيرانية بالتآمر للإطاحة بالمؤسسة الدينية.

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