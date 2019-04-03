داعش يعلن مسؤوليته عن مقتل جيولوجي كندي في بوركينا فاسو

قالت صحيفة النبأ الأسبوعية التابعة لتنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية إن التنظيم أعلن مسؤوليته عن خطف وقتل مواطن كندي في بوركينا فاسو في يناير كانون الثاني دون تقديم دليل على ذلك.

وعُثر على جثة كيرك وودمان في 16 يناير كانون الثاني بعد يومين من اختطافه من قبل مجموعة من المسلحين في موقع تعدين تديره شركة بروجرس مينيرالز ومقرها فانكوفر في شمال شرق بوركينا فاسو.

وقال مسؤلوون في بوركينا فاسو إن المواطن الكندي قُتل رميا بالرصاص وألقيت جثته في منطقة تقول الحكومة إنها تتعرض لتهديد متزايد من الإسلاميين المتشددين.

وفي مقال يسلط الضوء على أنشطة الدولة الاسلامية في مالي والنيجر وبوركينا فاسو عرضت الصحيفة بالتفصيل عملية خطف وقتل عالم الجيولوجيا الكندي وعرضت صورة لما قالت إنها رخصة قيادته.

وذكرت الصحيفة أن "اختطاف صليبي كندي وقتله" زاد من اهتمام الغرب "بحرب المجاهدين" في بوركينا فاسو.

وقالت الصحيفة إن "جنود الخلافة" ألقوا جثة وودمان في الصحراء على الرغم من أنها نشرت تاريخا لعملية إعدام وودمان باستخدام التقويم الهجري الذي يوافق 25 يناير كانون الثاني وهو ما قد يكون بعد عدة أيام من العثور على الجثة.

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