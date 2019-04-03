فنان مصري يقدم نصيحة للجزائريين

غرد الممثل المصري خالد أبو النجا الأربعاء على صفحته في تويتر بشان المستجدات الأخيرة التي تشهدها الجزائر وكتب قائلا "أخي المواطن الجزائري

لا تتركوا الميدان أو الحق بالرجوع للميدان بأي وقت حتي تصل الجزائر بربيعها الي بر الأمان قلوبنا معكم انتم السابقون و نحن اللاحقون".

ويواجه الفنان المصري بعض المشاكل في بلاده بسبب زيارته إلى مقر الكونغرس الأمريكي رفقة الفنان المصري الآخر عمرو واكد ولقاءهما نواب أمريكيين. ومن بين الإجراءات التي تم إتخاذها من طرف السلطات المصرية في حق كل من خالد أبو النجا وعمرو واكد، تجميد عضويتهما في نقابة الفنانيين.

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