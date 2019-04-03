في خطاب أمام الكونغرس الأمريكي.. أمين عام حلف الأطلسي يحذر من التهديد الروسي

حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في خطاب أمام الكونغرس الأمريكي يوم الأربعاء من التهديد الذي تشكله روسيا للحلف، بما في ذلك انتهاكاتها لمعاهدة القوى النووية المتوسطة المدى.

وقال ستولتنبرغ: "لا توجد أي نية لدى حلف شمال الأطلسي لنشر صواريخ نووية برية في أوروبا... لكن الحلف سيواصل اتخاذ الخطوات اللازمة لتوفير الرادع الفعال".

واستغل ستولتنبرغ خطابه أيضا للدفاع عن "أنجح تحالف في التاريخ" والذي كثيرا ما سخر منه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال أعضاء الكونغرس، الذين حيوا ستولتنبرغ بالهتاف والتصفيق، إنهم اعتبروا خطابه أمام الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشيوخ فرصة لمعاودة التأكيد على الالتزام الأمريكي تجاه حلف الأطلسي.

وقال ستولتنبرغ: "حلف شمال الأطلسي مفيد بالنسبة لأوروبا، ومفيد أيضا للولايات المتحدة".

والتقى ستولتنبرغ يوم الثلاثاء مع ترامب الذي قال إن ضغوطه على دول الحلف لتحمل المزيد من تكاليفها الدفاعية يزيد مساهمات تلك الدول بعشرات المليارات من الدولارات لكن الحلفاء ربما يتعين عليهم زيادة ميزانياتهم أكثر.

وقال ستولتنبرغ إن الدول الأعضاء في حلف الأطلسي تزيد إنفاقها الدفاعي "بالمليارات".

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