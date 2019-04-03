شاهد: نادي هيرتا برلين يرعى ديسما قطبيا

أطلق على أنثى ديسم قطبي ولدت في حديقة للحيوانات في العاصمة الألمانية برلين اسم "هيرتا"، بعد ان تعهد نادي كرة القدم الألماني هيرتا برلين برعايتها. وكانت هيرتا قدمت إلى الجمهور أول مرة الشهر الماضي، وقد أضحى لها عديد المعجبين من بين الزائرين. وتقول إدارة الحديقة إنها تلقت خلال الأشهر الاخيرة 5300 اسما من الأسماء المقترحة، وتم التوصل للقرار النهائي بمساعدة من نادي كرة القدم هيرتا برلين، وفي المقابل سيتعهد النادي برعاية الديسم، ونشر الوعي بشأن المخاطر التي تحيط بالحيوانات، عبر العالم.