تونس ترفع سن تقاعد موظفي الحكومة إلى 62 عاما

وافق البرلمان التونسي يوم الأربعاء على قانون يرفع سن تقاعد موظفي الحكومة عامين ويفرض ضريبة أمان اجتماعي نسبتها واحد بالمئة على الموظفين وضريبة نسبتها اثنين بالمئة على أرباب العمل.

ويرفع القانون سن تقاعد موظفي الحكومة من 60 إلى 62 عاما اعتبارا من 2020.

وبهذا يكون المجلس قد وافق على تنقيح القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وذلك خلال جلسة عامة عقدت بمقر البرلمان بباردو.

وكان البرلمان التونسي قد رفض مشروعا حكوميا في ديسمبر العام الماضي، لرفع سن التقاعد عامين إضافيين، فيما اعتبر وقتها ضربة قاسية للإصلاحات التي اقترحتها حكومة يوسف الشاهد.

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وتعاني صناديق الضمان الاجتماعي الحكومية في تونس من عجز قدره نحو مليار دولار، في ظل الاضطرابات التي شهدتها البلاد منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بزين العابدين بن علي، وفقا لما قاله مسؤولون.

وحظيت تونس بالإشادة لما حققته من تقدم ديمقراطي منذ عام 2011، لكن الحكومات المتعاقبة لم تمض قدما في إصلاحات قد تكون مؤلمة لتقليص معدلات العجز وتحفيز النمو.

وبموجب موازنة 2019، سيتقلص العجز في الميزانية إلى 3.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، من حوالي خمسة بالمئة في 2018.