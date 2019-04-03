بنس يحذر تركيا من شراء منظومة إس-400 والأخيرة تحاول التهدئة

حذر مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي يوم الأربعاء تركيا من شراء منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400، بينما طالب وزير الخارجية التركي مولود أوغلو تشكيل مجموعة عمل لتحديد إن كانت هذه الصواريخ تشكل خطرا على عتاد الولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي.

تصريحات بنس جاءت في إطار الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة على البلد الشريك في حلف شمال الأطلسي للتخلي عن شراء المنظومة التي تعتبرها واشنطن خطرا على عتادها العسكري.

وقال بنس في تصريحات خلال حدث خاص بحلف الأطلسي في واشنطن "على تركيا أن تختار. هل تريد أن تظل شريكا مهما في أنجح تحالف عسكري في التاريخ أم أنها تريد أن تهدد أمن هذه الشراكة باتخاذ مثل هذه القرارات المتهورة التي تقوض تحالفنا؟".

أوغلو من جانبه أكد أن بلاده اقترحت على الولايات المتحدة تشكيل مجموعة عمل لتحديد مخاطر هذه المنظومة على العتاد العسكري للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي.

وقال جاويش أوغلو أمام لجنة في الولايات المتحدة "لن يتم دمج (المنظومة) في نظام حلف الأطلسي... ومن ثم نقترح على الولايات المتحدة تشكيل مجموعة عمل فنية للتأكد من أن المنظومة لن تكون خطرا على طائرات إف-35 (الأمريكية) أو أنظمة الحلف".

اقرأ أيضا على يورونيوز:

لولايات المتحدة تبدأ إجراءات معاقبة تركيا بسبب صفقة الصواريخ الروسية

رغم الجدل.. أمريكا تبيع صواريخ ثاد للسعودية والثمن مليار ونصف مليار دولار

أمريكا قد توقف تسليم مقاتلات إف-35 لتركيا

وأضاف "لم يكن هدفنا" دمج المنظومة إس-400 في منظومة الحلف لأنها "لاستخدامنا الخاص". وتابع قائلا إنه ينبغي للإدارة الأمريكية وتركيا أن توضحا للكونغرس الأمريكي السبب الذي دفع تركيا لشراء المنظومة إس-400 الصاروخية من روسيا.

وتقول تركيا إنها بحاجة للمنظومة إس-400، التي ستتسلمها في يوليو/ تموز، لمواجهة مخاطر أمنية محتملة وقال الرئيس رجب طيب أردوغان مرارا إنه لن يتراجع عن الصفقة التي وصفها بالمحسومة. وقال جاويش أوغلو، الذي يزور واشنطن حاليا للمشاركة في قمة لحلف شمال الأطلسي، إنه سيكرر "بالتأكيد" ذلك خلال لقائه مع المسؤولين الأمريكيين أثناء هذه الزيارة.

وسعيا لممارسة ضغوط على تركيا، أوقفت الولايات المتحدة تسليم عتاد متعلق بالمقاتلة إف-35 الشبح إلى تركيا في أول خطوة ملموسة لوقف تسليم الطائرات لأنقرة بسبب خططها لشراء المنظومة إس-400.

ونشب خلاف بين الولايات المتحدة وتركيا بسبب قرار أنقرة شراء المنظومة، التي لا تتوافق مع أنظمة حلف الأطلسي. وحذرت واشنطن من أن المضي قدما في هذه الصفقة قد يدفعها لفرض عقوبات واستبعاد تركيا من برنامج المقاتلات إف-35.