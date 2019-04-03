شاهد: معرض للسلاح في البرازيل لأكبر الشركات العالمية للتصنيع العسكري

تجمع مصنعو السلاح وشركات الصناعات العسكرية من مختلف أنحاء العالم في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، حيث يقام أكبر معرض للدفاع والأمن، على أمل أن يستفيد العارضون من الإدارة البرازيلية الجديدة لأقصى اليمين، ووعود الرئيس جايير بولسونارو لتخفيف قوانين حمل السلاح.

ويشارك في المعرض حوالي 450 شركة و 200 وفد من نحو 80 بلدا على مدى أربعة أيام، بينما يبقى سوق السلاح البرازيلي في معظمه مغلقا أمام الشركات الأجنبية.

وتعد البرازيل ثالث أكبر مصنع للسلاح في العالم بعد الولايات المتحدة والصين، بحسب منظمة "ايغارب" للفكر والاستشارات.

وفي ظل الإدارة البرازيلية الحالية، وبمجرد أداءه اليمين الدستورية، وقع بولسونارو أمرا قانونيا، يجعل من السهل على كثير من البرازيليين حمل الأسلحة النارية.

وكان بولسونارو جعل من مسألة الأمن العام محور حملته الانتخابية، قائلا إن ضباط الشرطة الذين يقتلون المجرمين ينبغي أن يقلدوا الأوسمة، لا أن يتم اضطهادهم، معلنا وعودا بمراجعة قوانين حمل السلاح، في أكثر عواصم العالم ارتفاعا لنسبة الجريمة.

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