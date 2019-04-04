مجموعة محلات تجارية فرنسية تُقّر "الإهمال" بعد بيع حقائب تحمل الصليب المعقوف في بولندا

أقرت مجموعة المراكز التجارية الفرنسية للبيع بالتجزئة أوشان Auchan الثلاثاء أنها باعت حقائب من طراز "الموز" ذات القماش العسكري مزينة بالصليب المعقوف النازي في محلاتها في بولندا. وقالت المتحدثة باسم أوشان إنه تم تسويق هذا المنتج في بعض المحلات "بسبب الإهمال المطلق".

وقالت المتحدثة باسم مجموعة التوزيع الفرنسية في بولندا دوروتا باتيشكو "في الواقع ، لقد أحصينا منتجات هذه الحقائب المصنوعة من طرف شركة بولندية في العام 2018، ولكن مجموعتنا لم تكن على علم بها. إنه إهمال من جانبنا، وهو موقف نأسف له".

وأضافت أن المحلات تقوم حاليًا بمراجعة متاجرها في جميع أنحاء البلاد لاستدعاء المنتجات المخالفة التي قد لا تزال في المخازن بعد ان تم العثور على حقيبة واحدة تحمل الرمز النازي وتمت إزالتها من الرفوف.

وتم إبلاغ محلات أوشان بوجود هذا المنتج من قبل صحفية بولندي الاثنين المنصرم بعد ان قامت إحدى سكان مدينة كراكوف بشراء واحدة من هذه الحقائب في هايبر ماركت أوشان.

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من جهتها قالت مقتنية هذه الحقيبة للصحفية "بعد وقت طويل من شراء الحقيبة تيقنت بوجود نسر الجيش الألماني فيرماخت وصليب معقوف من النازية على ظهر الحقيبة وكانت الصدمة. لبضعة أسابيع حملت الحقيبة، إنه رمز نازي دون أن أعرف ذلك!" وأضافت "إنه أمر لا يمكن تصوره أن يكون هناك سوبر ماركت كبير يسوق مثل هذه السلع في بولندا".

ويحظر القانون في بولندا إعادة إنتاج الصليب المعقوف النازي وبيعه، حيث يعاقب القانون الجناة ويخضعهم للمقاضاة التي يمكن أن تؤدي إلى فرض غرامات مالية أو السجن لمدة تصل إلى عامين لنشرهم الأيديولوجية النازية.