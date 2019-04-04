شاهد.. السلطات الأمريكية تعتقل عشرات الموظفين غير الشرعيين في تكساس

ألقى وكلاء من دائرة الهجرة في الولايات المتحدة القبض على حوالي 300 شخص في شركة تكنولوجيا شمال تكساس، فيما وصفته السلطات بأنه الاجراء الأكبر من نوعه لفرض القانون منذ عقد تقريبا.

وبحسب دائرة الهجرة والجمارك فإن عملاء فيدراليين اعتقلوا 280 عاملا يوم الأربعاء في مجموعة CVE Technology في مدينة ألين التي تبعد حوالي 24 كيلومترا شمال شرق دالاس.

وأكدت الوكالة أن الموظفين كانوا يعملون في الولايات المتحدة بطريقة غير قانونية، وأنها بدأت التدقيق في وثائق توظيف العاملين في الشركة بعد تلقي بلاغات تفيد بأن الشركة تستخدم أشخاصا غير مخولين للعمل في البلاد.

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كاترينا بيرغر المسؤولة في دائرة الهجرة أكدت أن هذه العملية هي الأكبر من نوعها خلال السنوات العشر الماضية.

وتظاهر العشرات خارج مبنى الشركة، في الوقت التي وضع فيه العملاء الفيدراليين المقبوض عليهم في حافلات لنقلهم.

مارييلا أورتيغا، قالت لمحطة تلفزيون محلية إنها تعمل في هذه الشركة، وإن عملية التفتيش كانت مفاجأة بالنسبة للموظفين، وأضافت:"بدأ الناس بالصراخ، عملاء فيدراليين، أهربوا أهربوا".