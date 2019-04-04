بعد نسبة نجاح 100% في مادة القانون جامعة تكتشف أنها قدمت الإجابة النموذجية مع ورقة الأسئلة

تفاجأ الأساتذة المصححون في جامعة سالزبورغ في النمسا لدى تصحيهم أوراق الإمتحان بنسبة 100 في المائة من الأجوبة الصحيحة ولم يتوقعوا أبدا أن يكون ذلك بسبب واقعة محرجة قد تؤثر على صورة الجامعة. وبعد المعاينة والتحقيق الذي استمر لمدة شهر كامل ثبت أن أوراق أسئلة الإمتحان المسلمة يوم الإختبار حملت في نفس الوقت الإجابة النموذجية. هذا الخطأ الإداري المحرج سيجبر الطلبة على إعادة إجتياز هذا الإمتحان.

نائب جامعة سالزبورغ إيريش مولر أقر بالخطأ واعتذر بقوله "بالتأكيد هذه الواقعة ستؤثر بشكل كبير على صورة وسمعة الجامعة ولكن يجب علينا أن نعترف بهذا الخطأ وأنه بالفعل حدث". من جهتهم لم يتقبل الطلبة قرار إعادة الإختبار واعتذار الجامعة حيث تعتزم الرابطة المنتمية للحزب الاجتماعي الديمقراطي الذي يمثلهم اللجوء إلى العدالة.

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ويقول ممثل الرابطة توبياس نوجيبور "سندرس الموقف من وجهة نظر قانونية مع محامينا في فيينا لنرى كيف يمكننا دعم الطلبة وما إذا كان هناك تعويض محتمل".

وتتمسك جامعة سالزبورغ بقرارها لإلغاء نتائج إختبار مادة القانون الأوروبي وإعادة تنظيم الإختبار مجددا في نهاية شهر نيسان/ أبريل.