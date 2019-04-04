السعودية تفتتح قنصليتها في بغداد والملك سلمان يمنح مليار دولار للعراق

قال التلفزيون السعودي إن الملك سلمان عاهل السعودية سيقدم منحة قدرها مليار دولار للعراق لبناء مدينة رياضية. وجاء هذا الإعلان بينما بدأ مسؤولون سعوديون على مستوى عال زيارة للعراق تستمر يومين، بهدف تعزيز الروابط بين البلدين.

وتتودد الرياض إلى بغداد في إطار جهود لكبح النفوذ المتنامي لإيران في المنطقة، في حين أن العراق يسعى لجني فوائد اقتصادية من توثيق روابطه مع جارته الجنوبية.

ووصل وفد اقتصادي سعودي يضم وزيري الطاقة والاستثمار إلى العراق أمس الأربعاء، لحضور الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي العراقي، وهو مبادرة أُطلقت في 2017 لتطوير العلاقات بين البلدين. وأعادت السعودية فتح سفارتها في بغداد في 2015 بعد قطيعة استمرت 25 عاما.

وقال وزير الاستثمار السعودي ماجد بن عبد الله القصبي إن المملكة ستفتتح قنصيلها في بغداد اليوم الخميس، للبدء في إصدار تأشيرات للعراقيين وإن ثلاث قنصليات أخرى سيعاد فتحها في العراق، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وقال القصبي إن 13 اتفاقية جاهزة للتوقيع، وإن العمل في معبر عرعر الحدودي البري الذي يربط العراق بالسعودية سيكتمل، في غضون ستة أشهر.

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