الكونغرس يؤيد تشريعا لإنهاء دعم واشنطن للحملة السعودية باليمن

أقر مجلس النواب الأمريكي اليوم الخميس مشروع قانون لإنهاء الدعم الأمريكي للحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن، في ضربة لسياسة الرئيس دونالد ترامب تجاه المملكة.

وفي ظل حصول التشريع على موافقة مجلس الشيوخ من قبل، فإن إقراره بواقع 247 مقابل 175 صوتا في مجلس النواب يعني إرساله إلى البيت الأبيض الذي قال الشهر الماضي إن ترامب سيرفضه.

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