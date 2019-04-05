مصر ودول خليجية تعلن مقاطعتها اجتماعا دوليا مرتقبا في الدوحة

قالت مصر وثلاث دول خليجية إنها لن تحضر اجتماعا برلمانيا دوليا من المقرر أن يعقد في العاصمة القطرية الدوحة اعتبارا من يوم السبت لأن قطر لم تغير المسلك الذي دفع هذه الدول لقطع العلاقات معها قبل عامين.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد قطعت العلاقات الدبلوماسية وروابط النقل والتجارة مع قطر في 2017 متهمة إياها بدعم الإرهاب وإيران، وهي اتهامات تنفيها الدوحة.

وقالت الدول الأربع في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) في وقت متأخر يوم الخميس إنها تعتزم مقاطعة الاجتماع السنوي للاتحاد البرلماني الدولي المقرر عقده من السادس إلى العاشر من أبريل نيسان.

وأضافت أنها لن تحضر لأن قطر "لم تبد أي تجاوب مع المطالب العادلة للدول الأربع واستمرت في سياساتها الداعمة للتطرف والإرهاب والتدخل في شؤون دول المنطقة".

وتقول قطر إن المقاطعة تهدف لتقويض سيادتها، وبدأت ترسم مسارا بعيدا عن جيرانها في الخليج يتضمن إقامة شراكات تجارية جديدة، وتوطيد العلاقات مع تركيا والانسحاب من منظمة أوبك.

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وزادت هذه التحركات التوقعات بأن النزاع لن يحل في الأجل القريب، الأمر الذي أثار قلق الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لدول مجلس التعاون الخليجي الست والتي ترى الخلاف تهديدا لجهود احتواء إيران.

وتحاول واشنطن، التي لها قواعد عسكرية في قطر وبعض الدول المصطفة ضدها، لعب دور الوساطة في الخلاف.