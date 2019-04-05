متحف باوهوس الالماني للفنون يعيد فتح أبوابه بعد عقود من الإغلاق

يفتح متحف باوهوس الجديد أبوابه أمام الجمهور لأول مرة في مدينة فيمار الألمانية يوم السبت من هذا الأسبوع، وذلك بعد ثلاث سنوات من أشغال البناء.

وسيكون الدخول في يوم الافتتاح مجانا وسيتمتع الزائرون بلوحات استعراضية، وذلك تزامنا مع ذروة تنظيم مئات التظاهرات عبر البلاد هذه السنة، إحياء للذكرى المائوية لنشأة حركة باوهوس المرتبطة بالتصميم الفني الوظيفي.

وكانت هذه الحركة اثرت في عالم المصممين عبر أنحاء العالم، إذ كانت الحركة تتعامل مع القضايا الطارئة في كل وقت، مثل أزمة السكن التي ما تزال مطروحة إلى يومنا هذا.

وكانت مدرسة باوهاوس الفنية بدأت سنة 1919 غداة نهاية الحرب العالمية الأولى، وكانت تهدف إلى دمج الحرف بالفنون الجميلة، لتؤثر في جميع المجالات المرتبطة بالفنون، وبعد ذلك بسنوات نقلت المدرسة إلى ديساو في الشرق، وفي سنة 1933 أغلقها النظام النازي بعد صعوده للسلطة.

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