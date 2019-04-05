دراسة: القطط تستطيع أن تميز أسماءها

ألمح علماء يابانيون، إلى أن القطط تستجيب عند مناداتها بأسمائها، كما أكدوا أنها تستطيع أن تميز الكلمات التي ينطقها البشر.

وأكد علماء يابانيون أنهم توصلوا إلى دليل قاطع بأن القطط كالكلاب، تستطيع فهم مئات الكلمات في حال تم تدريبها بشكل جيد.

ريكا غوتو، العاملة في أحد مراكز العناية بالقطط استبعدت صحة هذه النظرية وقالت:"لا تأتي القطط إلي عندما أناديها، لا أعتقد أنها تفهم".

أتسوكو سايتو باحثة في جامعة صوفيا في طوكيو قالت:"القطط لا تفهم فعليا معنى كلماتنا، ولا حتى الاسم الخاص بها، الفكرة تكمن بأن القطط تعلمت أنه عند سماع اسمها فغالبا ما ستحصل على مكافأة كالطعام، أو المداعبة أو على شيء يبعث على السعادة كالاستحمام، وهي تسمع اسمها كثيرا، لذا فـ "نغمة اسمها"، صار مميزا بالنسبة لها".

وألمحت سايتو إلى أن معظم الدراسات السابقة أجريت على الكلاب، وهذا هو البحث الأول على القطط وسلوكها، أصحاب القطط يعتقدون أنها ذكية، وسايتو تحاول أن تثبت فكرتهم، على حد تعبيرها.

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وفي التجربة يتم اسماع القطة صوت صاحبها، حيث ينادي 4 أسماء، من بينها اسم القطة نفسها، معظم القطط لم تعط اهتماما عند سماعها الأسماء، لكنها قامت بردة فعل عند سماعها اسمها، كتحريك رأسها، أو اذنيها أو ذيلها، أو أنها رفعت قدمها، وهو ما أقدمت عليه 9 قطط من بين 11 خضعت للتجربة.

وهذا ما حصل أيضا مع 13 قطة من 20 عند سماعها اسمها من شخص آخر غير صاحبها.

وأضافت سايتو:"تساءلنا إذا ما كانت القطة ستتمكن من تمييز أسماء قطط أخرى، وهو ما حصل مع عدة قطط، حيث غالبا ما تسمع هذه القطط اسمها واسم أسماء قطط تعيش معها، وعندها تتم مكافأتها، لذا فمن الطبيعي أن تربط هذه القطط هذه الأسماء مع مكافأة مجدية تحصل عليها.

وهذا ما حصل أيضا في تجربة جرت في مقهى القطط، حيث يذهب الناس للعب مع مجموعة من القطط تعيش هناك، وفي هذه الحالة تفاعلت القطط مع أسماء صديقاتها كما مع أسمائها تماما.