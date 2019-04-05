بعد أن ذاق طعم الحرية شهرا.. كارلوس غصن إلى السجن مجددا لعشرة أيام أخرى

وافقت محكمة طوكيو الجزئية يوم الجمعة على طلب ممثلي الادعاء بحبس رئيس شركة نيسان المقال كارلوس غصن لمدة عشرة أيام.

وقالت المحكمة إنها وافقت على طلب الادعاء باحتجاز غصن حتى 14 أبريل نيسان. وكان القرار متوقعا على نطاق واسع بعد أن ألقى ممثلو الادعاء القبض على غصن للمرة الرابعة يوم الخميس.

وقال جونيشيرو هيروناكا محامي غصن للصحفيين إن فريق الدفاع سيرفع دعوى استئناف يوم الجمعة للطعن على احتجازه. واعتقل ممثلو الادعاء المسؤول الفرنسي من أصل لبناني مجددا للاشتباه في محاولته التربح بالحصول على خمسة ملايين دولار على حساب نيسان.

وجاء أحدث اعتقال بعد نحو 30 يوما من الإفراج عنه بكفالة قدرها تسعة ملايين دولار من مركز اعتقال في طوكيو. ووصف خبراء القانون اعتقاله بعد الإفراج بكفالة بأنه أمر نادر الحدوث.

وبموجب القانون الياباني فإن بمقدور ممثلي الادعاء طلب تمديد احتجازه عشرة أيام أخرى قبل توجيه اتهامات رسمية له أو إخلاء سبيله.

إقرأ أيضاً:

محامي غصن الجديد: سنتبع استراتيجية جديدة في الدفاع عن موكّلنا

شركة رينو تحقق في تمويل زفاف غصن في قصر فرساي

غصن: أنا ضحية مؤامرة مسؤولين تنفيذيين في نيسان