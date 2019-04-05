واشنطن تلغي تأشيرة المدعية العامة في الجنائية الدولية بسبب تحقيق محتمل يخص الجيش الأمريكي بأفغانستان

أعلنت الولايات المتحدة أنها ألغت تأشيرة المدعية العامة لدى محكمة الجنايات الدولية فاتو بنسودا التي تحمل الجنسية الغامبية بسبب احتمال فتحها تحقيقا في عمليات الجنود الأمريكيين بأفغانستان.

وفي رد فعل على الإجراء الأمريكي، أصدر مكتب المدعية بيانا أكد فيه خبر إلغاء الولايات المتحدة لتأشيرة المدعية العامة وقال إن السيدة بنسودا ستستمر في أداء مهامها "دون خوف ولا محاباة" رغم ما أقدمت عليه واشنطن.

وتعكف الجنائية الجنائية التي ليست الولايات المتحدة عضوا فيها بالبت في جرائم الحرب ومقرها لاهاي في هولندا.

وكانت بنسودا قد أعلنت في سنة 2017 أنها ستطلب من هيئة المحكمة السماح لها بفتح تحقيق في جرائم حرب محتملة ارتكبت خلال الحرب بأفغانستان وقد تطال الجيش الأمريكي.

أما واشنطن فقد اتخذت الشهر الماضي إجراءات بفرض قيود على تأشيرات الدخول إلى أراضيها في محاولة لعرقلة أي تحقيق يطال جنودها خصوصا أولئك المتواجدين في أفغانستان.

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