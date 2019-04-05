شاهد: ألسنة اللهب في سماء ملبورن الأسترالية إثر حريق شبّ في مصنع نفايات

شب حريق مهول في أحد مصانع جمع وتخزين النفايات في ميلبورن بأستراليا استدعى تدخل 100 عنصر من رجال الإطفاء وقد أدى الحريق إلى حدوث انفجارات وتصاعد دخان كثيف غطى سماء ميلبورن.

وقد قام رجال الإطفاء بإخلاء الشركات المحاورة فيما أُبلغ السكان بضرورة أن يلزموا منازلهم وإبقاء النوافذ مقفلة.

وأفادت وسائل إعلام أسترالية أن الشركة المعنية قد سحب منها تصريح جمع وتخزين النفايات الصناعية الخطيرة بعد أن اكتشفت السلطات المعنية بحماية البيئة أن الشركة قد قامت بتخزين كميات نفايات أكبر من الكميات المسموح بها قانونا.

وقد صرح مصدر مسؤول أن إخماد أن الحريق قد يستغرق عدة أيام فيما لم تعرف بعد أسباب الحادث الذي لم يخلف إصابات لحسن الحظ.