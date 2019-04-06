شاهد: حديقة حيوانات في برلين تأمل في وقوع زوجي باندا في الحب

أحيانًا ما يستغرق إيجاد الحب وقتًا طويلا لكن حديقة الحيوانات في برلين تأمل أن يجد جياو تشينغ ومنغ منغ، حيوانات الباندا العملاقة، هذا العام الحب.

وصل الباندا العملاقان إلى الحديقة من الصين في يونيو/حزيران 2017. الذكر جياو تشينغ البالغ من العمر ثماني سنوات والأنثى منغ منغ البالغة من العمر خمس سنوات اعتادا على أجواء الحديقة والمناخ المختلف.

بعد قرابة عامين من تناول الخيزران تم تجميعها للمرة الأولى الجمعة حيث أكد حراس الحديقة أن منغ منغ في حالة استعداد للإتصال الجنسي وهي مرحلة تستمر لمدة 72 ساعة في السنة على الأكثر. جهود عمال الحديقة لم تكلل بالنجاح في إتمام عملية الإتصال الجنسي على الفور وقال حارس الحديقة نوربرت زامل إن جياو تشينغ كان خائفًا في البداية ولكن بعد ذلك اقترب مؤقتًا من منغ منغ ولكنهما بحاجة إلى بعض الوقت لإتمام العملية".

هذا ويبلغ حمل الباندا في المتوسط 155 يومًا وتنتج شبلًا أو اثنين.

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