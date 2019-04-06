عقب كارثتين جويتين.. بوينغ تخفض من إنتاج طائرات 737 ماكس بنسبة 20%

قالت مجموعة بوينغ الأمريكية لتصنيع الطائرات إنها ستخفض إنتاجها من طراز 737 ماكس بمقدار حوالي 20% شهرياً بعد سقوط طائرتين خلال الستة أشهر الماضية.

وقالت بوينغ في بيان نشرته يوم الجمعة إن التخفيض سيعني إنتاج 42 بدلاً من 52 طائرة شهرياً.

ويأتي قرار الشركة بعدما حظرت سلطات الطيران في جميع أنحاء العالم تحليق الطراز 737 ماكس بعد سقوط إحدى طائراته التابعة للخطوط الإثيوبية الشهر الماضي وأخرى تابعة لخطوط ليون إير الإندونيسية في أكتوبر-تشرين الأول من العام الماضي.

وأسفر الحادثان عن مقتل جميع ركاب الطائرتين والبالغ عددهم 346 شخصاً.

وقال البيان إن بوينغ شكلت لجنة استشارية من خبراء كُلفوا بمراجعة تصميم الطراز وذلك بعد أن أعلنت بوينغ سابقاً عن عملها على تحديث برمجي بالطائرات.

وفي رسالة سعى من خلالها إلى طمأنة المسافرين وخطوط الطيران على حد سواء، قال الرئيس التنفيذي للشركة، دينيس مولينبرغ، إن الشركة على كامل الثقة من سلامة الطراز 737 ماكس.

وأضاف: "عندما تعود (الطائرات من طراز) ماكس إلى التحليق بعد التعديل البرمجي ستكون من بين أكثر الطائرات أماناً على الإطلاق".

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