غسان سلامة يؤكد عقد المؤتمر الوطني الليبي في موعده

قال غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا السبت إنه عازم على عقد المؤتمر الوطني في موعده رغم القتال الجاري في البلاد. وتعتزم الأمم المتحدة عقد مؤتمر في مدينة غدامس بجنوب غرب ليبيا من 14 إلى 16 أبريل/ نيسان لبحث الانتخابات باعتبارها سبيلا للخروج من الصراع الدائر بالبلاد منذ ثمانية أعوام.

وقال سلامة للصحفيين في طرابلس إن الأمم المتحدة تعمل على منع تصعيد الأزمة في ليبيا.

تصريحات سلامة تأتي في الوقت الذي أعلنت فيه قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر الجمعة إنها دخلت الضواحي الجنوبية من العاصمة طرابلس في توغل محفوف بالمخاطر ضد الحكومة المعترف بها دوليا.

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وأشار متحدث باسم الجيش الوطني الليبي وسكان إن القتال محتدم قرب المطار الدولي السابق الذي سيطرت عليه قوات حفتر بحلول ليل‭‭ ‬‬الجمعة.وأدت خطوة الجيش الوطني الليبي،المتحالف مع حكومة موازية مقرها في الشرق،‭‭ ‬‬إلى تصعيد صراع على السلطة أدى إلى تقسيم ليبيا منذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011.

وجاءت هذه الخطوة في الوقت الذي غادر فيه أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بعد اجتماع مع حفتر في محاولة لتفادي نشوب حرب أهلية.