نتنياهو يفكر في ضم مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم السبت، إنه يفكر في ضم مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وذلك في حال فوزه بفترة ولاية أخرى، في الانتخابات المقامة يوم التاسع من الشهر الجاري.

وفي مقابلة مع "القناة 12" الإسرائيلية، رد نتنياهو حول عدم تمديده السيادة الإسرائيلية إلى مستوطنات كبيرة في الضفة الغربية، كما فعل في القدس الشرقية ومرتفعات الجولان، وهي الأراضي الأخرى التي استولت عليها إسرائيل في حرب العام 1967، وفقا لرويترز.

فأجاب: "أنت تسأل عما إذا كنا نتحرك إلى المرحلة التالية ، والرد هو نعم سأقوم بتمديد السيادة (الإسرائيلية)".

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