ارتفاع نسبة السويديات المهووسات بالمقامرة

ذكر تقرير جديد إلى أن نسبة السويديات اللاتي يعانين من هوس المقامرة قد ارتفع بشكل كبير خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأجمع خبراء على أن سهولة ممارسة المقامرة عبر الإنترنت وتدابير الوقاية التي تستهدف الرجال فقط قد تكون السبب وراء هذا الارتفاع.

وبحسب هيئة الصحة السويدية، التي نشرت التقرير فإن هنالك حوالي 45 ألف شخص يمرون بمشاكل مراهنة خطرة.

عملية المسح الذي استهدف عينة مكونة من 5000 شخص أظهرت أن 64% منهم من النساء، وأن هؤلاء عانين من مشاكل بالمقامرة خلال العام 2018.

وأشارت الهيئة إلى أن الرقم كان قبل سنوات 18% فقط، وكان عدد النساء اللاتي يعانين من مثل هذه المشاكل نادرا قبل عقد من الزمن.

وبحسب أولا روميلد، المختصة بمشاكل المقامرة في الهيئة فإن أحد الأسباب في هذه الزيادة هو التغييرات في سوق المقامرة، حيث صارت ممارستها سهلة عبر الانترنت.

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